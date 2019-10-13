ارتفاع بورصات الخليج والسعودية تتراجع تحت ضغط البنوك

هبطت البورصة السعودية اليوم الأحد تحت ضغط خسائر أسهم البنوك، بينما ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى متتبعة صعود الأسهم العالمية يوم الجمعة، بعد أن اقتربت الولايات المتحدة والصين من التوصل لحل لحربهما التجارية.



وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8 %، مع تراجع سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، 2.4%، بينما هبط سهم بنك الرياض 2.3 في المئة، قبيل بدء موسم إعلان النتائج المالية هذا الأسبوع.



وهبطت أسهم البنوك بعدما قال البنك المركزي السعودي اليوم الأحد إن على المؤسسات المالية في السعودية تعيين مواطني المملكة في المناصب القيادية، وفي حالة تعيين أجانب سيكون عليها شرح الأسباب التي دفعتها لذلك.



وتراجع المؤشر السعودي في ثماني جلسات من تسع جلسات هذا الشهر، وهو ما يجعله منخفضا 2.5 % منذ بداية العام. وصعد المؤشر بما يزيد عن 20 % في الأربعة أشهر الأولى من 2019 تحسبا للانضمام إلى مؤشري إم.إس.سي.آي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة، وهو ما ساعد على جذب مليارات الدولارات من الصناديق الخاملة.



لكن السوق تضررت منذ ذلك الحين جراء تنامي التوترات التجارية وتقلبات أسعار النفط وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وهو ما جعل صناديق الاستثمار النشطة في الأسواق الناشئة تحجم عن الاستثمار في المملكة.



وصعد مؤشر بورصة قطر 0.6 %، بدعم من مكاسب أسهم البنوك. وارتفع سهم مصرف الريان 1.4 %، بينما زاد سهم بنك قطر الوطني 0.3 %، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة، بعدما سجل المصرف زيادة في صافي ربح تسعة أشهر.



وزاد مؤشر سوق دبي 0.5%، مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية القيادي إثنين في المئة.



وقفز سهم أرابتك القابضة 8.9 في المئة بعدما عينت شركة البناء مستشارين لاندماج محتمل مع شركة تروجان القابضة للإنشاءات، حسبما ذكرت رويترز نقلا عن مصادر.



وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة. وقفز سهم العالمية القابضة 8.8 في المئة، بينما صعد سهم بنك أبوظبي التجاري 0.8 في المئة.



وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.6 في المئة، مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي، ذي الثقل في السوق، واحد في المئة.



لكن سهمي حديد عز والحديد والصلب المصرية ارتفعا 2.2 و1.4 في المئة على الترتيب، بعدما فرضت مصر رسوما وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة ثلاث سنوات بنسبة 25 بالمئة على حديد التسليح و 16 بالمئة على البليت (خام الحديد).



وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:



- السعودية.. هبط المؤشر 0.8 في المئة إلى 7631 نقطة.



- أبوظبي.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 5088 نقطة.



- دبي.. ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 2824 نقطة.



- قطر.. صعد المؤشر 0.6 في المئة إلى 10285 نقطة.



- مصر.. تراجع المؤشر 0.6 في المئة إلى 14220 نقطة.



- البحرين.. انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 1520 نقطة.



- سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 4012 نقطة.



- الكويت.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 6226 نقطة.