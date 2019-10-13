نائب رئيس اتحاد عمال مصر يدعو لمقاطعة البضائع والمنتجات والسلع التركية

قال هشام المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، إنه بات من الضروري طرد السفراء الأتراك من كل البلدان العربية وتجميد العلاقات مع تركيا ليكون أبلغ رد على تجاوز الطاغية التركي أردوغان كل الخطوط والحدود.



واوضح المهيري، أن هذا العدوان التركي الإرهابي على سوريا يمثل تهديدًا خطيرا وغير مسبوق للسلم والأمن الإقليمي والدولي، كما أنه يعد وفق القانون الدولي تعديا سافرا على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.



وشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، علي مقاطعة البضائع والمنتجات والسلع التركية، ردا عن رفض الشعب المصري والعربي الاعتداء السافر على سوريا واحتجاجا على سياسات الوالي العثماني المتغطرس "أردوغان" عميل ووكيل الكيان الصهيوني.



وطالب بتعليق الرحلات السياحية من وإلى تركيا، مؤكدا أن قلوب المصريين والعرب مع الشعب السوري الجريح الذي تسفك دمائه عن طريق أردوغان الذي يقوم بإبادة شعب أعزل جريح يعاني من ويلات الحرب الأهلية، مؤكدا أن المقاطعة تحمل رسالة شعبية قوية لحكومة الديكتاتور أردوغان.