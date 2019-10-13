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محافظات

3 محطات مياه لحل مشكلة نقص مياه الشرب بمطروح

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:30 م
صدى البلد
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ايمن محمود
تعتبر مشكلة نقص مياه الشرب من أكبر المشكلات التي تؤرق مواطني مطروح خاصة في موسم الصيف إلا أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا من الدولة للقضاء على المشكلة، بالتوسع فى إنشاء محطات لتحلية مياه الشرب لتقليل الاعتماد على الخط الناقل من الإسكندرية إلى مطروح، والذى يتعرض لتعديات على طوله لري زراعات التين والزيتون.

وقام رئيس الجمهورية بافتتاح محطتى الرميلة 1و2 بطاقة اجمالية 48 الف م3 /يوم والتي وفرت كميات كبيرة من مياه الشرب للاهالي وزوار المحافظة.

كما تم أيضا افتتاح لثالث المحطات "الرميلة 3" بطاقة 12 الف م3 /يوم .

ويؤكد المهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ان محطات الرميلة 1و2و 3 مقامة على أحدث طراز فى تكنولوجيا تحلية مياه البحر، للتخلص من الشوائب والمواد العالقة، فضلًا عن ضمها عنبر التحلية الذي يضم مجموعة فلاتر التنقية الدقيقة.

واضاف انه تم تجهيز المحطة بأحدث أنظمة موفرات الطاقة لترشيد الاستهلاك، فضلًا عن تزويدها بأحدث أجهزة القياس لتحقيق رقابة معملية للمياه المنتجة بدرجة كبيرة من الدقة، ومطابقتها لمعايير الصحة العالمية، ومزودة بتطبيق التحكم والتشغيل باستخدام الحاسب الآلي .

وأشار ان المحطات الثلاث وفرت 60 الف م3 /يوم بالإضافة الي المياه الواردة من الخط الناقل القادم من اسكندرية ، بالإضافة إلى عدد من محطات تحلية مياه الشرب الأخرى.

وأوضح إلى أن المحطات تسهم فى زيادة ضخ مياه الشرب لمدينة مرسى مطروح وضواحيها خاصة فى شهور الصيف ، والتى تستقبل فيها المدينة أكثر من 7 ملايين مصطاف.
3 محطات مياه لحل مشكلة نقص مياه الشرب بمطروح
3 محطات مياه لحل مشكلة نقص مياه الشرب بمطروح
3 محطات مياه لحل مشكلة نقص مياه الشرب بمطروح
3 محطات مياه لحل مشكلة نقص مياه الشرب بمطروح
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