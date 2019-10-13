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مرأة

بـ شعر كيرلي .. راندا البحيري تبرز مكياجها في جلسة تصوير جديدة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:33 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة راندا البحيري علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة  جديدة لها. 

وظهرت راندا البحيري بإطلالة ناعمة اعتمدت فيها تصميم اوف شولدر وتسريحة شعر قصير من الكيرلي الخفيف، كما اعتمدت راندا مكياج بسيط ومناسب لإطلالاتها باللون البينك الغامق.

واعتمدت راندا في التقاطها للصورة علي إبراز مكياجها، وكتبت راندا في تعليق علي صورتها، قائلا: " randaelbehairyofficial
Makeup by @makeup_by_rehabelsherif hair by @mazen.tayaa photos @salah_mohamedph

وانهالت التعليقات على راندا بالإعجاب عن الصورة وعن مكياجها الأنيق.


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