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برلمان

اقتراح بشأن استخدام أساليب الري الحديثة لتوفير المياه

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:10 ص
الري بالتنقيط ارشفية
الري بالتنقيط ارشفية
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حسن رضوان
أعلن الهامى عجينة عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، التقدم باقتراح إلى الدكتور على عبد العال، بشأن تغيير ثقافة ري المحاصيل الزراعية بالتنقيط بدلا عن الغمر.

وأضاف "عجينة" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من الضروري أن تقوم الحكومة باستخدام الأساليب الحديثة التي تتواكب مع تطور العصر، لترشيد المياه، بالاضافة إلى الاستغناء عن المحاصيل التي تهدر المياه في مصر مثل الأرز وغيره.

وأشار عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان إلى أن ليس الضروري أن تقوم مصر بزراعة جميع المحاصيل الموجودة في العالم، وتكتفي بالمحاصيل الضرورية فقط التي لا تستهلك المياه للحفاظ على كل قطرة مياه يمكن استغلالها.
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