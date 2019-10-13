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فن

حبيبى سبنى لوحدى ومشى.. إيمي طلعت زكريا تبكي متابعيها برسالة مؤثرة عن الراحل

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:21 م
ايمي طلعت زكريا
ايمي طلعت زكريا
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مصطفى كرم
نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة مع والدها الفنان الراحل طلعت زكريا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وعلقت إيمي طلعت زكريا، على الصورة، قائلة "حبيبى سبنى لوحدى ومشى يارب اجمعنى بى على خير 💔الضهر والسند💔انت اللى قلبى ودقاته ياحب عمرى". 

ونالت الصورة ردودًا واسعة من متابعيها عبر انستجرام، وجاءت التعليقات بين "ربنا يرحمة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته" و "ربنا يرحمة ويغفر لة هيوحشنا والله" و "ربنا يصبر قلبك ويرحمة ". 

كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا توفى الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته، بعد نقله إلى أحد مستشفيات الدقى، وتوفي هناك.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.

كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.
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