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محافظات

ربط جميع غرف العمليات بأجهزة لا سلكي لسرعة نقل المعلومات ومواجهة الأزمات بمطروح

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:35 م
صدى البلد
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ايمن محمود
أكد محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح انه جارى تدبير جهاز لاسلكى بكل غرف عمليات الجهات التنفيذية بالمحافظة والتأكيد على عملها بجاهزية تامة على مدار 24 ساعة .

واضاف ان الهدف من توفير الأجهزة هو المساعدة فى سرعة نقل وتبادل المعلومات والبيانات خاصة بلاغات الطوارئ وحوادث الطرق او أزمات السيول وغيرها، بما يساهم فى سرعة اتخاذ القرارت بشانها وانقاذ ارواح المواطنين.

وأكد سكرتير عام مطروح أنه سيتم إجراء متابعة دورية لكافة اجهزة المحافظة مع تقييم أدائها خاصة فى مجال خدمة المواطنين ومدى القدرة على التعامل مع المشكلات وسرعة حلها بما يساهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة والحفاظ على ارواح المواطنين.
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