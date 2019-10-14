طلب إحاطة بشأن قرار وزارة الري برفع قيمة إيجار فدان الأرض إلى 17 ألف جنيه

قال محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن قرار وزارة الرأي الخاص ارتفاع القيمة الايجارية للأراضي لـ 17 ألف جنيه.



وأضاف "الحصي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفلاح كان يستأجر فدان الارض بـ 4 الاف جنيه من الحكومة خلال الأعوام السابقة وكان يستفيد من هذه الأراضي في زراعتها لتحقيق أرباح وزيادة الانتاج الزراعي في مصر بالاضافة إلى تحسين البيئة الخضراء.



وأشار وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بالبرلمان، إلى أن بعد قرار وزارة الري بزيادة قيمة الايجار من 4 الف جنية إلى 17 ألف جنيه أصبح الفلاح غير قادر تأجير الأراضي وزراعتها.



وأكد النائب على أنه قام بتقديم طلب الإحاطة لتوجيهه إلى الجهات المسؤولة لتحقيق في هذا الأمر ووضع حلول جذرية تصب في مصلحة الفلاح.