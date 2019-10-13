Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

9 ملايين جنيه للانتهاء من التطوير الشامل لمركز شباب الروضة ببئر العبد

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:23 م
جانب من مركز شباب
جانب من مركز شباب بئر العبد
Advertisements
ريهام بكير
وجه وزير الشباب والرياضة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بمركز شباب الروضة ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء، تمهيدا لإفتتاحه في الفترة المقبلة، ليصبح مركزًا مجتمعيًا يقدم مختلف الخدمات الرياضية والثقافية والفنية ومجالات التنمية المجتمعية لابناء قرية الروضة، و بلغت اعمال التطوير حوالي 9 ملايين جنيه.

تتضمن أعمال التطوير انشاء المبني الإداري، وانشاء حديقة الطفل، وتنفيذ اعمال انشاء ملعب خماسي متعدد أرضية أكريلك، بالإضافة الي اعمال انشاء البوابة والاسوار.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بشأن تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية لخدمة النشء والشباب وتقديم خدمة مميزة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاملين نشاط اقتصادي .. مركز شباب يتحول إلى غرزة وملهى ليلى بقليوب ..تفاصيل

بتكلفة 18 مليون جنيه..افتتاح مشروع التطوير الاستثماري بمركز شباب الشهيد بالفيوم

افتتاح ملعب قانوني بمركز شباب أطفيح

ترشيحاتنا

كانت بتذاكر.. رضوى الشربيني تكشف سبب غيابها عن الشاشة أمس

طليقة علي ربيع تقرر دخول الوسط الفني بعمل جديد

هنا الزاهد تشارك الجمهور أسعد لحظاتها مع طلعت زكريا وتطالب متابعيها بهذا الأمر

سؤال محرج لـ رانيا يوسف.. والأخيرة ترد: مبفكرشى في الجواز.. شاهد

موعد مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا والقنوات الناقلة

رغم رحيلهما.. ماذا فعل حسام غالي ومحمد فضل لحسم الصفقات لصالح الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر كيرلي .. راندا البحيري تبرز مكياجها في جلسة تصوير جديدة

بعد إثارتها للجدل.. شاهد أبرز إطلالات طليقة على ربيع

6 علامات للتفرقة بين سمك المزارع والسمك النيلي