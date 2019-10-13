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فن

نحت ونفخ شفايف.. شاهد.. ابنة هيفاء وهبي تخضع لعملية تجميل

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:29 م
هيفاء وهبى وابنتها
هيفاء وهبى وابنتها زينب
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سعيد فراج
نشرت إحدى عيادات التجميل الخاصة، مقطع فيديو ظهرت فيه زينب نصر فياض (ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي)، خلال خضوعها لعملية تجميل داخل العيادة، ترصد فيه مراحل العملية لحظة بلحظة.

وظهرت زينب فياض (ابنة هيفاء وهبي) في بداية الفيديو، تحيي جمهورها وتخبرهم بأنها تستعد لعملية التجميلة، وكشفت الدكتورة التي أجرت العملية، أن زينب أجرت عملية نحت وتجميل للوجه بالكامل، وحقن الشفاه,

كانت زينب (ابنة هيفاء وهبي) قد كشفت بصراحة قبل أيام عن خضوعها لعملية تجميل، بعدما سألتها إحدى المتابعات، في تعليقها على إحدى صورها قائلة: «زينب كم إبرة حطتيها لشفايفك؟»، لتجيب الأخيرة بصراحة قائلة: «إبرة واحدة».

وعلى جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم "عقدة الخواجة" الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.

وبدأت هيفاء وهبي التحضيرات لهذا العمل الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم.
نحت ونفخ شفايف.. شاهد.. ابنة هيفاء وهبي تخضع لعملية تجميل
نحت ونفخ شفايف.. شاهد.. ابنة هيفاء وهبي تخضع لعملية تجميل
نحت ونفخ شفايف.. شاهد.. ابنة هيفاء وهبي تخضع لعملية تجميل
نحت ونفخ شفايف.. شاهد.. ابنة هيفاء وهبي تخضع لعملية تجميل
نحت ونفخ شفايف.. شاهد.. ابنة هيفاء وهبي تخضع لعملية تجميل
نحت ونفخ شفايف.. شاهد.. ابنة هيفاء وهبي تخضع لعملية تجميل
نحت ونفخ شفايف.. شاهد.. ابنة هيفاء وهبي تخضع لعملية تجميل
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