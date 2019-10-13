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توك شو

نوال الدجوي تكشف تفاصيل حوارها مع السيسي.. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:31 م
الدكتورة نوال الدجوي
الدكتورة نوال الدجوي
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البهي عمرو
كشفت الدكتورة نوال الدجوي، رائدة التعليم الخاص بمصر، تفاصيل حوارها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية والام المثالية .

وقالت نوال الدجوي، إنها تحدث مع الرئيس السيسي عن مشوارها التعليمي، وأنها كرمت من العديد من الدول والمؤسسات، ومن الاتحاد الأمريكي للجامعات الذي يضم 86 جامعة.

وتابعت: "أنها قالت للرئيس السيسي .. اتكرمت من العالم ياريس ولكن أسعد لحظة في حياتي هي تكريم من بلدي اليوم" .

واكملت خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة دي ام سي، أن الشعب المصري ذكي وقادر على أن يفكر ويبدع، ولكن هناك كبوة فظيعة حدثت في التسعينات، خاصة في مجال التعليم.
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