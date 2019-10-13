مصر للطيران تكشف حقيقة قيادة محمد رمضان إحدى طائراتها

نفت شركة مصر للطيران، علاقتها بالفيديو المتداول علي صفحات التواصل الاجتماعي للفنان محمد رمضان وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء إحدى الرحلات.



وأكدت مصر للطيران، أن هذا الموقف لم يتم مطلقا علي أي من رحلات مصر للطيران؛ لأن ذلك يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية، وهو ما تحرص عليه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها.