Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مؤشرات أولية لانتخابات الأطباء.. فوز شيرين غالب بمقعد نقيب القاهرة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:30 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أظهرت المؤشرات الأولية لفرز أصوات انتخابات التجديد النصفي للأطباء، بالنقابة الفرعية بالقاهرة، فوز الدكتورة شيرين غالب نقيبا لأطباء القاهرة.

وأوضحت المؤشرات، فوز الدكتور محمد القصاص والدكتور محمد البرعي والدكتور منير بشارة و الدكتورة جيهان يوسف، بمقاعد فوق السن أكثر من 15 سنة، و بمقاعد تحت السن، فاز الدكتور أحمد الغيطي والدكتورة هبة سامي والدكتور أحمد صفوت والدكتور محمد سعيد عمرو.

واجريت انتخابات الأطباء على مقعد النقيب، بالإضافة لـ 12 مقعدا بينها 6 مقاعد على مستوى الجمهورية منها 3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية.

وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.

وشارك 200 ألف طبيب بالتصويت، فى 27 مقرا على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف قضائى من خلال مشاركة 56 مستشارا من النيابة الإدارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقبال متوسط بلجنة انتخابات الأطباء بالجيزة

انتخابات الأطباء.. نقيب الجيزة يدلي بصوته

جمال شعبان: انتخابات الأطباء حدث تاريخى.. وتعرضت لانتقادات لكثرة ظهوري بالإعلام

إغلاق أبواب الاقتراع في انتخابات الأطباء على مستوى الجمهورية.. صور

بدء فرز الأصوات بانتخابات نقابة الأطباء على مستوى الجمهورية.. صور

انتخابات الاطباء.. تقدم حسين خيري النقيب الحالي بلجان الجيزة

ترشيحاتنا

نجم ليفربول بديل لـ سواريز في برشلونة

مفعول السحر.. مشروب يقلل آلام المفاصل والركبة في 5 أيام

" البسوا المموه بيخافو منه".. سر عبارة أحمد عز وعلاقتها بحرب الاستنزاف

قرقاش يشن هجوما لاذعا على 4 دول عربية بسبب تركيا

سؤال محرج لـ رانيا يوسف.. والأخيرة ترد: مبفكرشى في الجواز.. شاهد

رضا عبد العال عن مستوى فايلر الأهلي: لم تظهر بصماته بعد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر كيرلي .. راندا البحيري تبرز مكياجها في جلسة تصوير جديدة

بعد إثارتها للجدل.. شاهد أبرز إطلالات طليقة على ربيع

6 علامات للتفرقة بين سمك المزارع والسمك النيلي