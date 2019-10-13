مؤشرات أولية لانتخابات الأطباء.. فوز شيرين غالب بمقعد نقيب القاهرة

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز أصوات انتخابات التجديد النصفي للأطباء، بالنقابة الفرعية بالقاهرة، فوز الدكتورة شيرين غالب نقيبا لأطباء القاهرة.



وأوضحت المؤشرات، فوز الدكتور محمد القصاص والدكتور محمد البرعي والدكتور منير بشارة و الدكتورة جيهان يوسف، بمقاعد فوق السن أكثر من 15 سنة، و بمقاعد تحت السن، فاز الدكتور أحمد الغيطي والدكتورة هبة سامي والدكتور أحمد صفوت والدكتور محمد سعيد عمرو.



واجريت انتخابات الأطباء على مقعد النقيب، بالإضافة لـ 12 مقعدا بينها 6 مقاعد على مستوى الجمهورية منها 3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية.



وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.



وشارك 200 ألف طبيب بالتصويت، فى 27 مقرا على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف قضائى من خلال مشاركة 56 مستشارا من النيابة الإدارية.

