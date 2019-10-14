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برلمان

طلب إحاطة حول رواتب المستشارين الإعلاميين بالجهاز الإداري للدولة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:13 ص
خالد حنفي عضو لجنة
خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
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حسن رضوان
أكد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، بشأن الحد من تعيين مستشارين داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأشار "حنفي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى ضرورة قيام وزارة التخطيط بإعادة النظر في تعيين مستشارين داخل الجهاز الإداري للدولة، حيث إنهم يحصلون على مبالغ كبيرة تؤثر على الموازنة العامة للدولة.

وطالب عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بتوجيه هذه المبالغ إلى الجهات التي تعاني من فقر في الأجور، لافتًا إلى أن ليس هناك حاجة إلى تعيين مستشارين اعلاميين او اداريين او اقتصاديين، أما اعضاء الهيئات القضائية من الضروري أن يتم تعيينهم حيث إن أهميتهم تكمن في حماية الدولة وتقديم الاستشارة للقاضي.

وأكد النائب أنه قام بتقديم طلب الاحاطة لتوجيهه إلى الجهات المسؤولة للتحقيق في هذا الأمر وبيان إمكانية ذلك والعمل عليه مما يصب في مصلحة الدولة في النهاية.
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