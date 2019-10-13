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مرأة

لا ترموه أبدا.. نوى البلح يعالج 60 مرضا مزمنا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:01 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أكد الدكتور أحمد أبو النصر أخصائي العلاج بالنباتات الطبيعية علي صفحته الشخصية بالفيسبوك أن هناك دراسات حديثة كشفت أن نواة البلح غنية جدا بالبروانثوسيانيدين وهى مجموعة من المواد الفعالة والتي يمكن أن تعالج حوالي 60 مرضا، وأثبتت دراسات كثيرة جدا فاعليته فى علاج العديد من الأمراض وأشهرها:
١- صديد والتهاب المجارى البولية المزمن.
٢- الميكروب الحلزونى أو جرثومة المعدة.
ويمكن استخدامه والعلاج من خلال قهوة نوى البلح فهي طهر الجهاز الهضمى من الجرثومة الغبية دى اللى بتسبب التهابات المعدة والقولون المزمن.
٣- المثانة العصبية.
٤- الحساسية المزمنة.
قهوة نوى البلح لأى شخص عنده حساسية مزمنة زى الحساسية من أى نوع من أنواع الطعام .
٥- النقرس.
نواة البلح تقضى على النقرس تماما عن طريق تخفيض انتاج الانزيم المكون لحمض البوليك بالظبط زى الزيلورك دواء النقرس المشهور .
طريقة الاستخدام:
يغسل النوى جيدا وتركهم حتى الجفاف خلال ٣ أيام حتى تمام الجفاف و طحنها واشربها مثل مشروب القهوة ويشرب حوالي ٣ فنجان قهوة فى اليوم من نواة البلح .
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