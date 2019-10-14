لترشيد المياه.. زراعة البرلمان تطالب باستخدام أساليب الري بالتنقيط

طالب الهامى عجينة عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بضرورة استخدام الأساليب الحديثة في زراعة المحاصيل والاعتماد على الري بالتنقيط بدلا عن الري بالغمر ترشيد المياه والحفاظ عليها، وخصوصا بعد أن أصبحت حصة الفرد 500 متر مكعب حاليا.



وأكد "عجينة" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أيضا على ضرورة إلغاء المحاصيل الزراعية التي تستهلك كميات مياة كبيرة مثل الأرز والموز وغيرها، والاتجاه إلى الاستيراد حيث أن تكلفة استيراد هذه المحاصيل الزراعية أقل من تكلفة زراعتها، لافتًا أهمية التوسع في إنشاء العديد من محطات تحلية وتنقية وعلاج المزيد من المياة الموجودة في البحار.



وأشار عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان إلى أن منطقة الدلتا يوجد بها تحت الأرض كميات كبيرة جدًا من المياة بسبب أن نهر النيل يصب بشكل مستمر بها، ولابد أن تقوم الجهات المسؤولة باستغلالها في تزويد حصة مصر من المياة، وتابع قائلا:" منطقة الدلتا عائمة على المياه".



يأتي ذلك بعد أن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن حجم المياه المتاح لنا بالكامل لم يعد كافيا لنا، لافتًا إلى أن حصة المياه على مدار السنين كلها ثابتة منذ أن كنا 15 مليون نسمة فقط، وحتى الآن بعد ما أصبحنا 100 مليون نسمة، مؤكدًا أن حجم المياه المتاحة لمصر وفقا للمعايير الدولية وحصة كل فرد 500 متر مكعب فى السنة لكل فرد يعني دخولنا حالة الفقر المائي.



وأضاف الرئيس، خلال الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، بعنوان "إرادة وتحد": "اتفقت مع رئيس وزراء إثيوبيا أن نلتقى فى موسكو للتحدث فى الموضوع للتحرك للأمام، وإن شاء الله سوف نحل المسألة بشكل أو بآخر".



وتابع: "إننا كدولة توجهنا لعمل خطة متكاملة جدًا من 2014 ونعمل بها حتى الآن، وتم تنفيذ مشروعات مائية بما يقرب من 200 مليار جنيه، لإعادة تدوير المياه من خلال محطات معالجة ثلاثية متطورة لاستخدام المياه أكثر من مرة وإنشاء محطات مياه للتحلية، وتنتج على الأقل مليونا ونصف المليون متر فى اليوم محطات تحلية فى مختلف المحافظات".



وأوضح الرئيس أن الرقم سيزيد حتى 900 مليار جنيه فى 2039م لتوفير المياه اللازمة وفقًا للنمو السكانى للمصريين، وقال: "اتفقت مع رئيس وزراء إثيوبيا أن نلتقى فى موسكو للتحدث فى الموضوع للتحرك للأمام، وإن شاء الله سوف نحل المسألة بشكل أو بآخر".



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى: "يجب الصمود والوحدة لتخطى كل القضايا الهامة التى نواجهها ولا أتحدث إلا بما فعلته"، مؤكدًا أنه يجب التعامل مع القضايا بتوازن وهدوء وحكمة، مشيرًا إلى أن "لدينا سيناريوهات للتعامل مع قضايانا ويجب تغليب صوت الحكمة".