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مرأة

ماذا يحدث عند وضع الطماطم على الوجه

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:31 ص
صدى البلد
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اسماء محمد
تعد الطماطم من الثمار الغنية بالفوائد الصحية والغذائية خاصة انها تحتوى على مادة الليكوبين القادرة على حماية الجسم من امراض عديدة كالسرطان والقلب ، وفى نفس الوقت تمنح البشرة العديد من الفوائد الصحية.

يمنح وضع الطماطم على الوجه البشرة العديد من الفوائد الغير متوقعة منها: علاج الحبوب والرؤوس السوداء والبيضاء والجفاف والتجاعيد كما انها تعمل كعامل مساعد فى الوقاية من اشعة الشمس والحروق.

وعرض موقع " boldsky" الطريقة الصحيحة لاستخدام الطماطم فى علاج مشاكل الوجه خاصة الحبوب والرؤوس السوداء سريعا ، وهى: قطع شريحة من الطماطم ووضعها على المناطق المصابة من الوجه،خاصة منطقة الأنف.

وتظهر نتائج الطماطم على البشرة فى غضون 15 دقيقة خاصة صاحبات البشرة الدهنية حيث يكون الوجه أكثر توهجا وانتعاش.
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