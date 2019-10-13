فوائد اكل العسل للبشرة .. 10 حلول سحرية للحفاظ على نضارة البشرة

فوائد اكل العسل للبشرة، لا تعد ولا تحصى، حيث إن العسل عبارة عن مادة لزجة حلوة ينتجها النحل ويخزنها في الخلايا النحل، ويستخدم العسل فى إزالة حب الشباب، وندبات الشفاء، ولون البشرة، بالإضافة إلى التخلص من الأكزيما أو الصدفية وتفتيح البشرة، ولأن فوائد العسل كثيرة جدا نرصد فى السطور التالية فوائد اكل العسل للبشره.



فوائد اكل العسل للبشره



فوائد اكل العسل للبشره، غنية لأن العسل يسرع عمليات شفاء خلايا الجلد و يسرع في الالتئام ويقلل من الالتهاب، فالعسل مقشر طبيعي، لذلك تتمثل فوائد اكل العسل للبشرة فى:-



1- علاج حب الشباب، حيث يستخدم العسل من خلال عمل قناع للوجهيتم تركه لعدة دقائق، الأمر الذى يساهم فى تنشيط جهاز المناعة ويساعد في الالتهاب والاحمرار، وكذلك علاج الشوائب.



2- يستخدم العسل فى تفتيح البشرة وإشراقها، حيث إن العسل يحتوى على خصائص التقشير، و يزيل خلايا الجلد الميتة التي تجعل بشرتك تبدو باهتة، وذلك من خلال وضع ملعقة عسل على بشرتك وتركها لخمس دقائق.



3- يساهم العسل فى التخلص من حب الشباب حيث يمكن استخدام العسل كعلاج موضعي للندبات، وتطبيقه كل يوم أو كل يوم كعجينة في موقع الندبات.



4- يساهم العسل فى الشفاء من الحروق والجروح، حيث وجد أن الاستخدام المبكر للعسل يخلِّص الجذور الحرة ويقلل من خطر التندب والانقباضات "تشوه المفاصل أو صلابتها".



5- يعالج الحساسية، حيث تشير إحدى النظريات إلى أن تناول العسل يشبه تناول حبوب اللقاح.



6- يحارب الالتهابات حيث يلعب العسل دورًا في علاج الالتهابات، فقد توصلت بعض الدراسات إلى أن البكتيريا الموجودة في العسل يمكن أن تساعد في علاج الالتهابات. هذه البكتيريا يمكن استخدامها كبديل للمضادات الحيوية.



7- يحسن صحة الأظافر ويساعد في علاج فطريات أظافر القدمين.



8- يساعد في علاج التجاعيد، حيث إن العسل هو مرطب طبيعي، مما يعني أنه يرطب الطبقات العليا من الجلد هذه الرطوبة الزائدة يمكن أن تساعد في تحسين التجاعيد. كما أنه يهدئ المناطق الجافة والمهيجة والحساسة.



9- يخفف من تشقق الشفاة، باستخدام العسل النقي يجعل شفتيك ناعمة ونضرة مع الاستخدام اليومي.



10- يساعد العسل في تبييض البشرة، نظرا لخصائصه المضادة للبكتيريا والتى تعمل على تهدئة الالتهابات والدفاع عن الجلد من الجراثيم.



مصدر المعلومات موقع health وhealthline و stylecraze