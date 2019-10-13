فخر العرب.. ريا أبي راشد تشعل السوشيال ميديا مع شاروخان وجاكي شان وفان دام

شاركت الفنانة ريا أبي راشد جمهورها صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام خلال تواجدها بمنتدى صناع الترفية بالمملكة العربية السعودية.



وظهرت ريا أبي راشد مع مجموعة من النجوم العالمين "فان دام، و جاكي تشان، و شاروخان" وعلقت علي الصورة قائلة "الأبطال الخارقين أوفر، لوحة ملحمية".



ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "فخر العرب أنت" و"الصورة كلها فخامة" و"عسل والله".

