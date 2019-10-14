البرلمان يحاصر الحكومة.. نائب يطالب بوقف استخدام الري بالغمر.. وبرلماني يخاطب وزارة الري بتركيب محولات كهربائية لتسهيل عملية الزراعة

طلب إحاطة حول رواتب المستشارين الإعلاميين بالجهاز الإداري للدولة

اقتراح برغبة بشأن استخدام أساليب الري الحديثة لتوفير المياه

طلب إحاطة بشأن عدم أستكمال تركيب محولات كهربائية للري بالبحيرة



تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لتوجيهها إلى مجموعة من الوزارات انطلاقًا من الدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب فى وجه الحكومة بهدف الوصول إلى حلول سريعة تعود بالنفع على الصالح العام.



في البداية أكد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، بشأن الحد من تعيين مستشارين داخل الجهاز الإداري للدولة.



وأشار "حنفي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى ضرورة قيام وزارة التخطيط بإعادة النظر في تعيين مستشارين داخل الجهاز الإداري للدولة حيث إنهم يحصلون على مبالغ كبيرة تؤثر على الموازنة العامة للدولة.



وطالب عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بتوجيه هذه المبالغ إلى الجهات التي تعاني من فقر في الأجور، لافتًا إلى أن ليس هناك حاجة إلى تعيين مستشارين اعلاميين او اداريين او اقتصاديين، أما اعضاء الهيئات القضائية من الضروري أن يتم تعيينهم حيث إن أهميتهم تكمن في حماية الدولة وتقديم الاستشارة للقاضي.



وأكد النائب أنه قام بتقديم طلب الاحاطة لتوجيهه إلى الجهات المسؤولة للتحقيق في هذا الأمر وبيان إمكانية ذلك والعمل عليه مما يصب في مصلحة الدولة في النهاية.



و أعلن الهامى عجينة عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، التقدم باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، بشأن تغير تغير ثقافة ري المحاصيل الزراعية بالتنقيط بدلا عن الغمر.



وأضاف " عجينة " في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من الضروري أن تقوم الحكومة باستخدام الأساليب الحديثة التي تتواكب مع تطور العصر، لترشيد المياه، بالاضافة إلى الاستغناء عن المحاصيل التي تهدر المياه في مصر مثل الأرز وغيره.



وأشار عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان إلى أن ليس الضروري أن تقوم مصر بزراعة جميع المحاصيل الموجودة في العالم، وتكتفي بالمحاصيل الضرورية فقط التي لا تستهلك المياه للحفاظ على كل قطرة مياه يمكن استغلالها.



كما قال محمود شعلان عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن استكمال تركيب محولات الكهرباء الخاصة بري المحاصيل الزراعية محافظة البحيرة.



وأضاف "شعلان" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الفلاح يقوم بزراعة الأرض الخاصة به ولكن يحتاج إلى محولات الكهرباء لري الأراضي الزراعية التي يقوم بزراعتها، لافتًا إلى أنه يقوم باستخدام المواتير التي تعتمد على الغاز والسولار في الري التي تكون عبء مادي وبدني وذلك غير مقبول.



وأشار عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان إلى أن اعتماده على هذه المواتير يقلل من الهمة والجهد الذي يقوم به بالإضافة إلى أنه يهدر وقت كبير في ري الأراضي الزراعية وذلك يجعله غير قادر على زراعة كمية أكبر من الأراضي الزراعية.



وأكد النائب على أنه قدم طلب الاحاطة لكي يتم توجيهه إلى وزارة الزراعة والري لتحقيق في هذا الأمر وتقديم حلول جزئية تصب في مصلحة الفلاح المصري.



كما قال محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن استكمال مشروعات الصرف الصحي بدائرة كفر سعد و البطيخ محافظة دمياط.



أضاف "الحصي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك إشكالية في مشروعات الصرف الصحي في هذه الدوائر حيث قامت الحكومة منذ فترة كبيرة بالبدء في هذه المشروعات حتى الان لم تقوم باستكمال ماقامت به أن هذه المناطق في أمس الحاجة إلى هذه المشروعات.



وأشار وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بالبرلمان إلى أن بعض المواطنين قاموا بالتبرع بقطع من الأراضي التي يمتلكونها لإنشاء منافع لهذه المناطق من مدارس وصرف صحي وغيرها ولكن الحكومة امتنعت عن أخذ هذه الأراضي بسبب معايير وضعتها غير منطقية.



وأكد النائب أنه قام بتقديم طلب الاحاطة لتوجيهه إلى رئيس الحكومة والجهات المعنية والمسؤولة عن هذا الأمر لتحقيق وبيان سبب تأخر الحكومة في استكمال المشاريع الخاصة بالصرف الصحي، وبيان معرفة قرار الحكومة بوقف التبرع بالأراضي.