رئيس "الإسكندرية السينمائي" يرد على المتربصين بالمهرجان

رد الناقد الأمير أباظة عن كل الأقاويل التى ترددت في الفترة الأخيرة والمتربصين عن أزمة فيلمي "مسك" و"يوم عمل جيد" اللذين يدعم انتاجهما قطر وتركيا، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح وأن المهرجان موقفه واضح وصريح تجاه كل الدول المعادية لمصر وهو الرفض التام لمشاركتهم.



وأضاف الأمير أباظة خلال كلمته في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط قائلا: لا يعنى وجود هذه الأفلام الحاصلة على دعم محدود من قطر وتركيا أن يتم مشاركة أفلام من إنتاج تركي أو قطري.



يذكر ان حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يقام بمسرح سيد درويش أوبرا الاسكندرية والدورة تحمل اسم الفنانة نبيلة عبيد.

