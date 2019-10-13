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توك شو

رانيا هاشم: الجيش المصري رمز التحدي ويجب أن نجعله قدوة في حياتنا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:54 م
رانيا هاشم
رانيا هاشم
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توك شو
قالت الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" المُذاع على قناة "أون إى" إنه يجب أن تجعل قدوتك في الحياة الجيش المصري لأنه رمز للتحدي والإرادة الذي استطاع أن يحول الهزيمة في عام 1967 إلى نصر عظيم في عام 1973.

وأكدت رانيا هاشم خلال تقديم برنامج "مانشيت"، أن الإرادة والتحدي محور مهم جدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي كما عودنا في كل لقاء، لافتة إلى أن الرئيس السيسي يتابع بشكل مستمر تساؤلات المواطنين.

وأشارت رانيا هاشم إلى أن تكريم الرئيس السيسي لنماذج من القوات المسلحة خلال الندوة التثقيفية الـ 31 بمناسبة احتفالات أكتوبر كانت رسالة قوية تعكس وحدة الجيش والدولة.
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