لأول مرة .. لقطات توثق انسحاب قوات أمريكية من شمال سوريا

نشرت قناة "روسيا اليوم"، الأحد، لقطات تعرض لأول مرة توثق لحظة انسحاب الجنود الأمريكيين من بلدة عين عيسى شمال محافظة الرقة السوية، والتي تقع تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية شمال شرقي سوريا.



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت، صباح اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر القوات الأمريكية بالانسحاب جنوبًا وليس مغادرة سوريا.



وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الولايات المتحدة تستعد لإجلاء نحو ألف جندي أمريكي من شمال سوريا، مضيفًا أن الرئيس دونالد ترامب أمر بإعادة نشر كافة القوات الأمريكية في شمال سوريا إلى الجنوب، لكن ليس بمغادرة البلاد.



وأوضح في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" الذي تبثه محطة "سي.بي.إس" التلفزيونية أن الصراع بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة أصبح "من الصعب دعمه" من قبل الجيش الأمريكي، وهو ما دفع ترامب لإصدار أوامر بما وصفه إسبر بانسحاب "متعمد" للقوات الأمريكية من الشمال.



و شدد على أن القوات لم تصدر لها الأوامر بمغادرة سوريا بالكامل. لكنه لم يوضح عدد القوات الأمريكية التي ستغادر شمال سوريا، إنما قال إنها تمثل الكتلة الأضخم من ألف جندي أمريكي في سوريا.