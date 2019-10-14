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توك شو

نشأت الديهي لموظفة بمنظمة العفو الدولية: اخرسي | فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
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توك شو
استنكر الإعلامي نشأت الديهي، هجوم منظمة العفو الدولية على الحكومة المصرية بسبب أحكام صادرة بقضايا خاصة بالهجوم على فنادق سياحية بالأهرامات بزعم سيدة تدعى نجية أبو نعيم التي تعمل بمنظمة العفو الدولية أن الأحكام صدرت بسجن قصر لمدة 10 سنوات وهذا مخالف للقوانين.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN" يوم الأحد، مخاطبًا منظمة العفو الدولية ونجية أبو نعيم: "أن القضاء المصري مستقل، أنتم مسيسون ومأجورون ونجية أبو نعيم مأجورة ومرتزقة وتنطق بالباطل وتتحدث بالباطل وبغير قانون، مصر دولة مؤسسات فيها قانون ودستور وقضاء ومش ماشية بالكوسة، ولديها نظام قضائي من قبل ما تتولدي وبعد ما تغوري في داهية".

وتابع "الديهي"، مخاطبًا نجية أبو نعيم: "اخرسي، معلوماتي أنك قريبة من الإخوان"، معقبًا: "مسمعناش كلمة من نجية أبو نعيم ولا العفن الدولية عن ما يحدث بشمال شرق سوريا، كله عامل فريد الأطرش".
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نشأت الديهي لموظفة بمنظمة العفو الدولية: اخرسي | فيديو

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