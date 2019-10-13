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أخبار العالم

قيس سعيد رئيسا لتونس

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:13 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلن التلفزيون الرسمي التونسي، أن المرشح المستقل قيس سعيد حصل على 75% من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية.

وبذلك يفوز سعيد على منافسه قطب الإعلام نبيل القروي، الذي حصل على نسبة 23.1%

وخاض القروي وسعيد الجولة الثانية بعد تصدرهما للجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في منتصف سبتمبر والتي تنافس فيها 24 مرشحا آخرين.

وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس نحو 50%.

وتمكن سعيّد من نيل 18,4% من الأصوات وحل القروي ثانيا بـ 15,5 وانتقلا إلى الدورة الثانية.

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