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توك شو

نشأت الديهي عن مصطلح مصر ضهرها متعري: وصف دقيق لأحداث 2011

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:17 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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توك شو
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن أحداث عام 2011 سبب مباشر في معظم أزمات الدولة المصرية وعلى رأسها سد النهضة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي أكد أن الأمر في أيدي المصريين ولن يستطيع أحد مواجهتهم والقلق من المواطن و انصياعه لما يتردد من شائعات.

وتابع "الديهي"، ان استخدام الرئيس السيسي مصطلح "مصر ضهرها متعري، وصف دقيق لأحداث 2011، وهو مصطلح يعني أن الشارع المصري كان بحاجة لضهر يحميه"، موضحًا أن الجيش كان في الشارع وبعض "السفلة" يسبوا الجيش.

وشدد "الديهي"، على أن الجيش المصري تحمل أعباء لم يتحملها جيش في العالم، وتحمل ما لا يتحمله بشر.
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