محاكمتي بكرة .. ريهام سعيد تطلب من جمهورها الدعاء

نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة تجمعها بزوجها.



وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة: "محاكمتى بكرة، بتهمة إهانة مرضى السمنة، أرجو الدعاء".



جدير بالذكر أن الإعلامية ريهام سعيد تحدثت عن مرضى السمنة فى حلقة برنامجها صبايا بشكل سيئ؛ مما جعل المجلس القومى للمرأة يقدم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام الذى حقق بدوره فى هذه الواقعه، وتم إيقاف برنامج صبايا الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة الحياة مع إيقافها لمدة عام عن الظهور على وسائل الإعلام.



كانت ريهام سعيد قد أعلنت إعتزالها الإعلام والتمثيل ، وقررت الاتجاه لمجال جديد وخرجت من صدمتها لتكمل حياتها المهنية والعملية.