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توك شو

نشأت الديهي يكشف أهم رسالة وجهها السيسي للمصريين اليوم

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:57 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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توك شو
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية سن سُنة حسنة، بمطالبة الحضور بالحوار معه فيما يشغلهم بمنتهى العفوية والتلقائية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي، أخذ يتلقى الأسئلة من الحضور دون تنسيق مسبق، ودون ترتيب، وكان هناك تفاعل حقيقي بين الرئيس السيسي والحضور خلال انعقاد الندوة التثقيفية.

وتابع "الديهي"، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من القلب وصادق وبه حالة وعي شديد، وكان أهم رسالة من رسائل الرئيس السيسي اليوم للحاضرين أو غير الحاضرين، هو أنه وضع يده على أس البلاء، حيث تحدث بشكل واضح وصريح بأن مصر لا يمكن أن تقابلها مشكلة ليس لها حل، إلا شيء واحد فقط تخوف منه الرئيس، وهو تحول المصريين لنماذج الدول مجاورة والدولة تأكل نفسها وأبناءها ياكلوها.

وتابع: "السيسي بيقول أنا قادر أحمي بيتي من بره بس خايف على البيت من جوه، ويؤكد أننا معًا نستطيع مواجهة أي تحديات".
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