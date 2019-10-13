لمحاربة الشائعات.. قومي المرأة يطرق أبواب قرى كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، انطلاق، فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب التي يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار " بلدي أمانة" وتمتد على مدار 4 أيام حتى 16 أكتوبر الجاري.



وتستهدف الحملة توعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر ومزدهر ، فضلًا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.



ونجحت الحملة خلال اليوم الأول في الوصول إلى 15 ألفًا و749 من الفتيات و السيدات والرجال بقرى كفر المرازقة ونشرت وحصة الغنيمي وشباس عمير وقونة بمركز قلين وقري شباس الشهداء والصافية والمندورة ومحلة دياي بمركز دسوق وقري منية الاشراف والزوامل وشمشيرة بمركز فوة بمشاركة الرائدات الريفيات وأعضاء الفرع و المتطوعين مع الفرع.



ومن جانبها، قالت الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، إنه على هامش الحملة، جرى تصوير 164 بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات في قرى كفر المرازقة وقونة بمركز قلين، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية تستهدف توصيل رسائل الحملة إلى عدد أكبر من الفتيات والسيدات والرجال بجميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية.

