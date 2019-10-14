مطالب بتشغيل مكتب صحة الحى 15 بالعاشر

شكا المواطن تامر النجدى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تشغيل مكتب صحة الحى 15 بمدينة العاشر من رمضان، رغم الانتهاء من بنائه وتشطيبه منذ أكثر من عام.



وقال فى رسالته: لم يتم تشغيل مكتب صحة الحى 15 بمدينة العاشر من رمضان، رغم الانتهاء من بنائه وتشطيبه منذ أكثر من عام، مما تسبب فى زيادة معاناة أهالى الحى من الحصول على خدمات علاجية ودوائية، ويبلغ عدد سكان الحى أكثر من 20 ألف نسمة، لذا الرجاء الوقوف على أسباب عدم تشغيل مكتب صحة الأسرة بالحى حتى الآن.



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