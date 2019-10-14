Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أم تناشد وزارة التضامن الحصول على معاش تكافل وكرامة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:03 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
امرأة في العقد الخامس من عمرها، تعيش بين جدران أربع، وسط أبنائها الصغار، تقاسى الفقر والحرمان تبحث عن مصدر رزق يغنيها عن مد اليد للآخرين.

وتقول صباح فاروق عبد العال، البالغة من العمر٤٠ عامًا، ربة منزل، وتسكن في قرية الشوبك الغربي التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": أعول ثلاث بنات في مراحل التعليم المختلفة، وأسعى عليهم لكى أربيهم وأعلمهم، وظروفى المادية لا تسمح بتلبية مطالب المعيشة وتعليمهم».

وتابعت: تقدمت بطلبات عديدة وشكاوى لمكتب الشئون التابع لي، لحصولى على معاش «تكافل وكرامة» ولم يهتم بى أحد، وليس لدى أى مورد رزق ثابت أو معاش لى ولأولادي، وأناشد وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والى بحث حالتى في صرف معاش تضامن، نظرا لظروفى المعيشية القاسية الأولى بالرعاية والاهتمام .
للتواصل مع الحالة : ٠١١٤٦٢٤٥١٤٦

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مريض صرع بلا دخل يناشد التضامن صرف معاش تكافل وكرامة

الحاجة نفيسة تناشد وزارة التضامن صرف معاش يعينها على الحياة

مريضة قلب تناشد وزارة التضامن صرف معاش يعينها على الحياة

مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يناشد وزارة التضامن إدراجه في تكافل وكرامة

ترشيحاتنا

تفحمت سيارتهم .. مصرع 3 طلاب بهندسة بترول بالجامعة البريطانية فى الشروق.. صور

حافية القدمين.. أصالة تثير الجدل بمقطع فيديو على السوشيال ميديا

السيسي يهنئ قيس سعيد والشعب التونسي على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي

حكم من دخل بزوجته فوجد أنها ثيب .. علي جمعة يجيب

نبيلة عبيد: هذه ثروتي الحقيقية .. وتنازلت عن هذه الأشياء من أجل الفن

خلى بالك من الحتة الخضرا .. إليك أسباب ظهورها فى الفراخ وتأثيرها على الصحة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبور المانش بذراع واحدة.. قصة نجاح وتحدي في الغردقة.. صور

بعد فستانها الجريء.. إطلالة جديدة لـ دينا الشربيني في السعودية برفقة عمرو دياب.. صور

المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي بالمسجد الأقصى.. صور