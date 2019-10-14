أم تناشد وزارة التضامن الحصول على معاش تكافل وكرامة

امرأة في العقد الخامس من عمرها، تعيش بين جدران أربع، وسط أبنائها الصغار، تقاسى الفقر والحرمان تبحث عن مصدر رزق يغنيها عن مد اليد للآخرين.



وتقول صباح فاروق عبد العال، البالغة من العمر٤٠ عامًا، ربة منزل، وتسكن في قرية الشوبك الغربي التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": أعول ثلاث بنات في مراحل التعليم المختلفة، وأسعى عليهم لكى أربيهم وأعلمهم، وظروفى المادية لا تسمح بتلبية مطالب المعيشة وتعليمهم».



وتابعت: تقدمت بطلبات عديدة وشكاوى لمكتب الشئون التابع لي، لحصولى على معاش «تكافل وكرامة» ولم يهتم بى أحد، وليس لدى أى مورد رزق ثابت أو معاش لى ولأولادي، وأناشد وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والى بحث حالتى في صرف معاش تضامن، نظرا لظروفى المعيشية القاسية الأولى بالرعاية والاهتمام .

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