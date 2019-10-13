شاهد.. ثعبان في وحدة الغسيل الكلوي بالأقصر.. والصحة: نجري تحقيقا

تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعى الفيسبوك بالاقصر فيديو للعثور على ثعبان داخل غرفة الغسيل الكلوى بمستشفى ارمنت المركزى



و ظهر فى الفيديو شخصا ، يحمل في يده ثعبانًا داخل شنطة بلاستيكية شفافة خاصة بالعلاج داخل غرفة الغسيل الكلوي .



واكد الرجل الذي ظهر فى الفيديو العثور على الثعبان داخل الغرفة، أعلى جهاز الغسيل الكلوي، حين تواجد عدد من المرضى يقومون بإجراء جلسات الغسيل.



واعلن مصدر بمديرية الشئون الصحية بالاقصر اجراء تحقيقًا موسعا حول الواقعة، مشيرا إلى ان مستشفى أرمنت المركزي، تمر بفترة تجديدات، بالإضافة الظروف البيئة المحيطة بها، و التي لا تخلوا من ظهور الحشرات الضارة داخل المنازل المجاورة والزراعات.