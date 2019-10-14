رياض درار: مطامع أردوغان من عدوانه على سوريا طموح لا يمكن تحقيقه

أكد رياض درار ، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ يتضخم كشخص ويريد الآن أن يعيد سيرة الحكام المتهورين من أجل تحقيق طموحه الذي لا يمكن أن يتحقق، حيث يريد السيطرة على المناطق الحدودية من حلب إلى الموصل، وهو شكل من أشكال الطموح الذي يدفع به إلى مثل هذه المغامرات.



وأضاف "درار"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تدخل قتالا الآن، كما أن معركة أمريكا وإيران أصبحت مكشوفة، لذلك سجلت أمريكا موقفا متراجعا في الحضور في سوريا بعد أن تم الانتهاء من عناصر داعش الإرهابي، موضحًا أن أردوغان أكثر اندفاعًا الآن وهو اندفاع نحو الهاوية.



وأشار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، إلى أن محاولات التدخل التركي في الشأن السوري بدأت منذ 2012 عقب الثورة السورية مباشرة، عبر منطقة رأس العين، حيث إن جبهة النصرة جاءت من رأس العين، وتم مقاومتهم وإخراجهم على دبابات تركية وهي المحاولة الأولى لتركيا للتدخل في الشؤون السورية بشكل عسكري.