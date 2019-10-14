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تعليم

روح أكتوبر تتوارثها الأجيال .. ندوة بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي

تنظم المكتبة المركزية احتفالية بمناسبة الذكرى السادسة والأربعون لانتصارات اكتوبر المجيدة بعنوان "روح أكتوبر تتوارثها الأجيال" اليوم، الإثنين.

وياتي ذلك تحت رعاية د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في تمام الثانية عشرة ظهرًا بقاعة القاسمي بالمكتبة المركزية.

وتعد هذه الاحتفالية إسهامًا رمزيًا فى إنماء روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا من الطلبة والطالبات، وتتضمن الاحتفالية تكريم بعضا من رموز قواتنا المسلحة وأسر الشهداء والمصابين فى العمليات الحربية.

وسيتم تكريم عدد من المساهمين في حرب اكتوبر علي هامش الاحتفالية وهم اللواء نبيل ابو النجا مؤسس الفرقة 999 صاعقة قائد قافلة الجمال الانتحارية بحرب أكتوبر وعبد الجواد سويلم مصاب حرب الاستنزاف- بتر بالساقين وإحدى ذراعيه وعينيه و اللواء حسين مسعود وزير الطيران الأسبق وقائد سرب الطيران بحرب أكتوبر وداليا ابنة الشهيد العقيد السيد الحجف وولاء ابنة الشهيد البطل حمدي شلبي بطل كمين رمانة.
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