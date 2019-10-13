سفير مصر بالخرطوم: القيادة السياسية لا تدخر جهدا لتحقيق التنمية بالسودان

التقى السفير حسام عيسى، سفير مصر في الخرطوم، مع "عادل علي إبراهيم" وزير الطاقة والتعدين السوداني، حيث تباحث الجانبان حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الكهرباء، وخاصةً فيما يتعلق بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وكذا في مجال بناء قدرات الكوادر السودانية في مجال الكهرباء والطاقة.



وأكد السفير عيسى أن القيادة السياسية المصرية لا تدخر جهدًا في التعاون مع الأشقاء في السودان لتحقيق التنمية المنشودة في العديد من المجالات، مع التركيز على المشروعات الثنائية ذات العائد الملموس تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مُشيرًا إلى أن تلك الاتصالات مع الجانب السوداني تأتي اتصالًا بنتائج زيارة وزير الخارجية الأخيرة إلى الخرطوم في سبتمبر الماضي.



وأشار السفير عيسى إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، باعتباره واحدًا من المشروعات الحيوية التي ستساهم في تلبية جانب كبير من الاحتياجات السودانية من الطاقة، مضيفًا أن وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، توفر العديد من الفرص التدريبية المتخصصة لبناء قدرات الكوادر السودانية في هذا القطاع الحيوي.