القابضة للغازات تستضيف ورشة عمل بالتنسيق مع اتحاد شركات الطاقة النرويجية

استضافت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ورشة عمل فنية بمشاركة عدد من شركات التكنولوجيا المتقدمة في مجال البترول والغاز النرويجية والتى تسعى لزيادة نشاطها الاقتصادى فى مصر وذلك من خلال "اتحاد شركات الطاقة النرويجية" Norwegian Energy Partners (NORWEP).



وحضر ورشة العمل سفيرة النرويج بالقاهرة "لين ليند" و"انجريد هاوج" قنصل النرويج وكان على رأس مستقبلي الضيوف المهندس هشام العطار نائب رئيس الشركة للإنتاج وتنمية الحقول، والمهندس مجدى جلال نائب رئيس الشركة للعمليات والشبكات وعدد من ممثلى شركات قطاع البترول مثل الفرعونية والوسطانى وبدر الدين ورشيد وخالدة والمنصورة وبتروبل وسوكو وأبوقير .



تناولت ورشة العمل عددا من المحاور منها دعم وتعزيز عمليات الإنتاج وتنمية الحقول وكذلك تمديد الصلاحية والاعمار الافتراضية للأصول البترولية فضلا عن إدارة الوثائق والبيانات والبحث عن أسواق اقتصادية جديدة وخفض نفقات البحث والاستكشاف باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتحقيق اعلى معدلات الإنتاج بكفاءة وفاعلية ومع اتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على معايير البيئة والسلامة والصحة المهنية .



بدأت ورشة العمل بكلمة من المهندس مجدى جلال تناول فيها سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة الاستفادة من الخبرات النرويجية في مجال الطاقة البترولية، في ضوء الاكتشافات الواعدة لمصر في مجال الغاز.



وأشار الي أن نجاح القطاع في زيادة إنتاج الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتى شجع الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في مصر، مؤكدًا على أهمية دعم أوجه التعاون القائم بين قطاع البترول وعدد من الشركات النرويجية في مجالات الغاز الطبيعى، مستعرضا الفرص المتاحة للاستثمار في أنشطة البترول والغاز.



من جانبها، أكدت سفيرة النرويج حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع مصر، مشيرةً إلى محورية الدور المصري في دعم انشطة البحث والاستكشاف من الغاز الطبيعى فى المنطقة.



وأعربت عن تطلعها لتكثيف وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين مستعرضة القدرات والخبرات النرويجية والتكنولوجيا التي تمتلكها الشركات النرويجية التي تتيح لها التوسع في استثماراتها بالسوق المصرية.



وأكدت على أهمية دعم التعاون الفعال بين شركات البترول المصرية والشركات النرويجية المتخصصة فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول و الغاز الطبيعى.