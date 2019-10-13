الداخلية في يوم.. "هشغلّكم فلوسكم في التجارة" ضبط عامل نصب على أهالي سوهاج في 16 مليون جنيه.. ضبط 150 طن زيت مستعملة قبل إعادة تدويرها بالإسكندرية

- ضبط حلاق بحوزته بندقية آلية وذخيرة بمدينة السلام

- 37 سائقا تحت تأثير المخدر.. الداخلية: ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة - تتزعمها ربة منزل.. كواليس ضبط عصابة سرقة الشقق السكنية









تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين.





تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من بعض المواطنين بمحافظة سوهاج بتلقى (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج) لمبالغ مالية منها بلغ إجماليها (16,704,000 – ستة عشرة مليونا وسبعمائة وأربعة آلاف جنيه) بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأعلاف ومزارع الدواجن مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح وامتنع عن رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.





كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.





بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.





كما تمكن ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 150 طنًا من زيوت السيارات السيارات المستعملة والتي تعد من النفايات الخطرة داخل مخزنين بمنطقة العامرية، وذلك قبل إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق مرة أخرى.





وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد قيام مالكا مخزنين لتجارة زيوت السيارات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العامرية أول بحيازة كميات كبيرة من الزيوت المستعملة والتي تعد من النفايات الخطرة وتسبب تلوث البيئة.





استهدفت حملة أمنية المخزنين المشار إليهما، وعثر على 150 طنًا من الزيوت المستعملة والمخلوطة بالمواد البترولية، تمهيدا لإعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق مرة أخري.





تحرر محضر بقسم شرطة أول العامرية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.









فيما تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط حلاق بحوزته بندقية اليه وذخيره حيه بمدينة السلام.





ووردت معلومات للمقدم أحمد التحيوي رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول مفادها أن حلاق يحوز أسلحة نارية بدون ترخيص .





وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، وبأعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن النقيب / عمرو عزت معاون مباحث القسم من ضبطه وبحوزته بندقية آلية و عدد 3 خزينة بداخلهم عدد 73 طلقه من ذات العيار .





وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع ، وأقر بتحصله عليه من أحد الأعراب بمنطقة السحر والجمال بنطاق محافظة الإسماعيلية وتولت النيابة العامة التحقيق .









وفى سياق متصل واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.





فقد واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





وتمكنت الحملات بإشراف اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، وبرئاسة اللواء علاء متولى مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة من ضبط 6151 مخالفة مرورية متنوعة.





وضمت المخالفات : 2159 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و262 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و ضبط 9 دراجات نارية مخالفة، و37 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في ضبط عصابة ارتكبت 9 وقائع سرقة مساكن.





وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، عن قيام كل من (ربة منزل "لها معلومات جنائية" - مُقيمة دائرة قسم شرطة الوراق، وأخرى "لها معلومات جنائية"، عاطلان - مُقيمين المنيرة الغربية دائرة قسم إمبابة بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب مُتخذين من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 9 حوادث بدائرة القسم ، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملهم "سيئ النية" "صاحب محل مصوغات ذهبية - مُقيم بدائرة قسم شرطة الوراق" , وأمكن ضبطه.



