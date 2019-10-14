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اقتصاد

توقيع بروتوكول تعاون بين تنمية المشروعات والمركزي للتعبئة والإحصاء.. اليوم

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
نيفين جامع، الرئيس
نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة
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قسم الاقتصاد
يوقع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الاثنين بروتوكول تعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور كل من الدكتورة نيفين جامع واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وكشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يستهدف ضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل لنحو 5.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى فى مقابل 5.3 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وكان الجهاز قد أعلن عن نتائج الثمانية أشهر الأولى من العام الجارى، حيث تم ضخ تمويلات تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه وذلك لنحو 138.707 ألف مشروع ساهم فى توفير نحو 218.854 ألف فرصة عمل، حيث تم توجيه 48% من تلك التمويلات للوجه القبلى، و36% منها للوجه البحرى، و12% للحضر، و4% للمحافظات الحدودية.

واستحوذ القطاع التجارى على 68% من حجم التمويلات خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2019، والقطاع الصناعى على 9%، والقطاع الحيوانى على 7%، والقطاع الخدمى على 14%، والمهن الحرة على 2%.
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