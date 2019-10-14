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اقتصاد

وزير المالية يفتتح المقر الرئيسي للتأمين الصحى الشامل بالقاهرة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:58 ص
المالية
المالية
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محمد يحيي
يفتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل اليوم الإثنين، المقر الرئيسي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالقاهرة، الذى تم إنشاؤه وتجهيزه وفق ما يُسهم في نجاح إدارة النظام الجديد للتأمين الصحى الشامل الذي يهدف إلى استدامة تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية.

ويعقد الوزير، عقب افتتاح المقر الرئيسي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالقاهرة، مؤتمرًا صحفيًا يتناول خلاله آخر تطورات منظومة التأمين الصحي الشامل خاصة مع انطلاق مرحلة تسجيل المواطنين بباقي محافظات المرحلة الأولى، سواءً فيما يتعلق بالبنية التكنولوجية، والتعاقد مع المستشفيات والوحدات الصحية والصيدليات ومعامل التحليل ومراكز الأشعة من القطاعين العام والخاص، وتأهيل الكوادر البشرية للانضمام لنظام التأمين الصحي الشامل.

يستعرض الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، آخر مستجدات نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، فى إطار متابعته الدورية لمنظومة العمل وحرصه على تذليل أى عقبات وتيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمة صحية جيدة، وفق أحدث المعايير والخبرات الدولية.
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