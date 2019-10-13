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محافظات

صقر 53.. تدريب عملي على مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية بـ الجيزة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:22 م
تدريب محافظة الجيزة
تدريب محافظة الجيزة لمواجهة الكوارث
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محمد الصاحى
نفذت محافظة الجيزة اليوم أعمال التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية صقر 53 بمشاركة كافة الجهات الحكومية والأهلية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن التدريب يهدف إلى صقل مهارات مديري الأجهزة التنفيذية والأمنية في رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها والتنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة الأزمات والكوارث وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية.

وأضاف أن الاستعدادات تشمل تدريب الأجهزة التنفيذية على إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة وسرعة التصرف حيال المواقف والتأكيد على الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة وربطها بالواقع العملي.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الجيزة لأعمال اصطفاف المعدات للجهات المشاركة فى التدريب بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورئيس اركان قوات الدفاع الشعبى والعسكرى والمستشار العسكري للمحافظة .

وشهد الاصطفاف مشاركة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية بمحافظة الجيزة .
صقر 53.. تدريب عملي على مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية بـ الجيزة
صقر 53.. تدريب عملي على مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية بـ الجيزة
صقر 53.. تدريب عملي على مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية بـ الجيزة
صقر 53.. تدريب عملي على مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية بـ الجيزة
صقر 53.. تدريب عملي على مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية بـ الجيزة
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