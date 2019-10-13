فريدة الشوباشي: المصريون قادرون على تخطى أزمة سد النهضة

قالت فريدة الشوباشي إن الرئيس السيسي على علاقة مبنية على الصراحة بينه وبين الشعب من خلال مشاركة المواطن والاطلاع على الخطوات التي تتم حاليا في سد النهضة، لافتة إلى أن المسؤولية ليست مقتصرة على الرئيس بل على كل الشعب المصري.



وأكدت فريدة الشوباشي خلال حوارها عبر "إكسترا نيوز" إلى أن لا يوجد شخص في العالم يستطيع أن يوافق على تنمية أو خطة على حساب عشرات الملايين من الضحايا.



وأشارت إلى أن المصريين قادرون على تخطى أزمة سد النهضة وتخطي كل الصعوبات، وتتوقع أن الرئيس الأثيوبي سوف يوافق.. وإذا لم يوافق سيكون مثل أكبر سفاح في العالم.

