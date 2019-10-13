تسريب صوتي للإرهابي علي بطيخ يكشف خطة الإخوان لنشر الفوضى في مصر.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، تسريبا صوتيا لمكالمة بين الإرهابي علي بطيخ وطرف مجهول، يكشف فيها خطة الإخوان لنشر الفوضى والشائعات في مصر.



وقال «بطيخ»، في التسريب الصوتي الذي عرضه «موسى» ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» :«إحنا عايزين اليومين الجايين دول نخف الهجوم على السيسي، لأن لازم ندخل على رجالته، ولازم الناس تكره النظام كله، ولازم نزود العيار حبتين اليومين الجايين دول، ولازم نخلي الناس مالهاش كلام غير عنه، وأنا هخلي عناصرنا تنشر الموضوع على وسائل التواصل والإعلام».