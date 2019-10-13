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رياضة

بثلاثية في البطل الأوليمبي.. سيراميكا كليوباترا 2003 يتصدر تصفيات دوري القطاعات

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:53 م
شعار فريق سيراميكا
شعار فريق سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
حقق فريق سيراميكا كليوباترا مواليد عام ٢٠٠٣، فوزا غاليا على حساب البطل الأوليمبي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لدوري القطاعات.

سجل محمد أمين الهدف الأول في الدقيقة ٤٥، وأضاف يوسف جمال الهدف الثاني في الدقيقة ٧٠، وأكد محمد حسين الفوز بالهدف الثالث في الدقيقة ٨٢.

بهذه النتيجة رفع فريق سيراميكا كليوباترا مواليد عام ٢٠٠٣، رصيده إلى ١٥ نقطة، بعدما حصد العلامة الكاملة وفاز باللقاءات الخمسة، ليواصل تصدره المستحق للمنافسة.

يشرف العميد شامل دراز رئيس قطاع الناشئين على هذا الفريق ومعه أحمد سيد سيكا مدرب عام، ومحمد حنفي مدربا لحراس المرمى، وسيد قطب إداريا، ومحمد سيد إيكا أخصائي العلاج، ويعمل الجميع تحت مظلة معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي.
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