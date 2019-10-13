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اقتصاد

الشرقية للدخان تناقش مقترحات توزيع الأرباح عن عام 2019/2018 الأربعاء المقبل

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:33 م
الشرقية للدخان
الشرقية للدخان
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علياء فوزى
تناقش الجمعية العمومية للشركة الشرقية للدخان – ايسترن كومبانى ــ شركة مساهمة مصرية المقرر عقدها 16 أكتوبر الجارى مقترح توزيعات الأرباح عن العام المالى 2018ــ2019.

وكشفت قائمة توزيعات أرباح الشركة عن اقتراح توزيع كوبون نقدى بقيمة جنيه للسهم عن أرباح العام المالى 2018ــ2019، بقيمة إجمالية 2.25 مليار جنيه.

وحققت الشركة أرباحا بلغت 3.73 مليار جنيه بعد مراجعة مراقب الحسابات.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالى 2018ــ2019، إلى 13.89 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 13.41 مليار جنيه فى العام المقارن
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