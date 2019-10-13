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برلمان

أمين الحرية المصري يطالب القوى السياسية والحزبية بالوقوف خلف الدولة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:36 م
حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري
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ماجدة بدوى
قال أحمد مهني، الأمين العام لحزب الحرية المصري، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، تضمن العديد من الرسائل الواضحة والصريحة، وبعث من خلالها رسائل طمآنينة للشعب المصري حول التساؤلات التي تشغل بال المصريين.

وأضاف مهني، أن الرئيس تطرق خلال حديثه لعدد من المواضيع الشائكة المتعلقة، بالأوضاع في سيناء وما يحدث فيها، وما يتردد حول عمليات تهجير للمواطنين، والتي تقوم المنظمات الحقوقية المعادية لمصر بنشره في تقاريرها المغلوطة.

وأشار إلى أن الرئيس أوضح خلال رده على سؤال أحد الحاضرين بشأن سيناء، أنه يجب أن ننتبه عند استخدام مثل هذه المصطلحات من تهجير أو غيره، موضحا أن ما حدث في سيناء هو أنه كانت هناك بيوت ملاصقة للخط الحدودي لقطاع غزة ، وتوجد أسفلها آلاف الأنفاق، وكان لا بد من إخلاء هذه المنطقة من البيوت والمزارع".

ونوه مهني، بأن تأكيد الرئيس أن الشعب المصري هو الحامي للوطن وهو من حافظ على ترابه وتصدي لإدعاءات الخارج فجميع الأشخاص في زوال وسيبقي الوطن، مطالبا القوي السياسية والحزبية بالوقوف خلف الدولة المصرية ودعم القيادة السياسية في مواجهة الإرهاب والتصدى لدعوات التشوية والنيل من مصر.

وشدد مهني، على ضرورة قيام نواب الشعب بالتحرك نحو دوائرهم والتواصل مع صنع القرار لرفع الأعباء الاجتماعية والاقتصادية من على كاهل المواطن البسيط والتحرك نحو توفير بيئة اجتماعية مناسبة لهم.

وأوضح أن الحزب من خلال مقراته في المحافظات يقوم بتلقي شكاوى المواطنين والتواصل مع الشارع والعمل على خلق حلول للمشكلات التى تواجة الجماهير، وعرضها على المسؤولين والعمل على حلها.
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