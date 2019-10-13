جامعة حلوان تعلن عن الملتقى الأول للتوظيف بكلية التربية الفنية

اعلنت كلية كلية التربية الفنية بجامعة حلوان عن تنظيمها لملتقى التوظيف الاول فى السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجارى بمقر الكلية، بهدف توفير فرص عمل مميزة للطلاب.



ويقام الملتقي بحضور مجموعة من المؤسسات والشركات والمدارس واصحاب المشاريع والمهتمين بتعيين خريجي كلية التربية الفنية في اطار التعاون المجتمعي لاتاحة فرص العمل والتدريب وإعداد وتشجيع الطالب المبدع ان يكون مفيد و منتج من خلال مد الطالب والخريج بالخبرات.



ويتيح ملتقى التوظيف الفرصة لاصحاب المشروعات والشركات والمؤسسات المهتمه معرفة دور خريج التربية الفنية وامكاناته فى شتى المجالات، إضافة إلى اقامة دورات تنشيطيه وتدريبيه وتنمويه لخدمة الطالب والخريج خلال ملتقى التوظيف الاول و الذي يعد فرصه لابراز مشروعات الطلاب والخريجين.



يشرف على اقامة وتنظيم الملتقى، الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية والاستاذة الدكتورة مها مزيد وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق عمل من الساده اعضاء هيئة التدريس والساده اصحاب الخبرات والطلبة الخريجين من المتطوعين.



ويقام الملتقى تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.