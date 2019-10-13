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فن

الفيلم اليمني عشرة أيام قبل الزفة يشارك في مهرجان الدار البيضاء للأفلام العربية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:32 م
صدى البلد
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جمال صلاح الدين
تشهد العاصمة المغربية الرباط عدة فعاليات ثقافية يمنية خلال شهر أكتوبر الجاري، ضمن جهود البلدين لتعزيز روابطهما الثقافية والفنية.

وأعلنت سفارة اليمن في الرباط، الاتفاق مع المكتبة الوطنية المغربية على تقديم أنشطة للتعريف باليمن وعمقه الحضاري والإبداعي وذلك بعد لقاء جمع سفير اليمن في الرباط عز الدين الإصبحي، ود.محمد الفران، مدير عام المكتبة الوطنية المغربية.

وقال سفير اليمن في الرباط، عز الدين الإصبحي، إن اللقاء شهد الاتفاق على إقامة يوم عن السينما اليمنية يتم فيه عرض الفيلم اليمني "عشرة أيام قبل الزفة" للمخرج عمرو جمال.

وأوضح الأصبحي أن إدارة مهرجان الدار البيضاء للأفلام العربية أكدت أيضا مشاركة فيلم "عشرة أيام قبل الزفة" في فعاليات المهرجان الفنية التي تنطلق في الثامن عشر من أكتوبر الجاري، بمشاركة 15 دولة عربية.

وأكد السفير اليمني في الرباط أن عرض فيلم "عشرة أيام قبل الزفة" في الرباط يستهدف اطلاع الجمهور العربي على جوانب الفن اليمني، مشددا على أهمية هذه الفعاليات الثقافية التي ستقام الأسبوع المقبل والتي تتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بثورته المجيدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر.
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