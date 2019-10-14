البترول: توصيل الغاز الطبيعي لـ 306 آلاف عميل في آخر 3 شهور

أكد تقرير صادر عن وزارة البترول، أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 306 ألف عميل منذ بداية شهر يوليه وحتى نهاية سبتمبر 2019 بنسبة تنفيذ 102% مقارنة بالمخطط ، وتم تدفيع الغاز الطبيعى إلى 21 منطقة جديدة يصلها الغاز لأول مرة .



وأشار التقرير إلى أنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعى خلال العام الحالى إلى 86 قرية ومنطقة جديدة يدخلها الغاز لأول مرة ، حيث تم تدفيع الغاز فعليًا إلى 21 منطقة وباقى 65 منطقة بمختلف محافظات الجمهورية ، هذا بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق المتاحة.



جاء ذلك خلال التقرير الذى تلقاه وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى فى المنازل وكوقود للسيارات على مستوى الجمهورية ، واستعراض نتائج الأعمال التى تحققت خلال الربع الأول من العام المالى الحالى والمخطط تنفيذه خلال العام فى أنشطة توصيل الغاز.

