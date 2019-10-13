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رياضة

الليلة .. أحمد عيد عبد الملك يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والزمالك فى برنامج الماتش

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:14 م
أحمد عيد عبد الملك
أحمد عيد عبد الملك
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عمرو ابوبكر
يحل أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق والمدير الفني لجولدي، ضيفًا مساء اليوم الأحد على برنامج "الماتش" الذي يذاع عبر قناة صدى البلد.

ويتحدث أخطر خطير عن توقعاته لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها السبت المقبل في ظل تألق الأهلي مع فايلر وعدم ظهور الزمالك بمستوى جيد في الدوري مع ميتشو.

ويتحدث عبد الملك عن منتخب مصر في الفترة المقبلة تحت قيادة حسام البدري، وطموحاته التظريبية بعد تولب المسؤولية الفنية لنادي جولدي.
برنامج "الماتش" يقدمه الإعلامي هاني حتحوت ويرأس تحريره الناقد الرياضي أحمد جلال، ويُذاع من الجمعة للثلاثاء لمدة ساعتين يوميًا، من الحادية عشر مساءً وحتى الواحدة صباحًا.
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