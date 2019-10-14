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محافظات

شنايش ومصبات .. استعدادات الإسكندرية لـ نوة الشتاء

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:36 ص
أمطار
أمطار
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أحمد عبد العزيز
وضعت محافظ الإسكندرية، خطة مع مسئولي شركة الصرف الصحي، استعداد لاستقبال موسم الشتاء، كما تم مناقشة خطة تطهير الشنايش ومشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظة.

واستعرض اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي موقف أعمال تطهير الشنايش حتى الآن بكل حي، مشيرا إلى أن نسبة تطهير شنايش الأمطار بحي منتزه ثان بلغت ١٠٠٪، و بحي منتزه أول ٩٤٪، أما حي شرق فقد بلغت نسبة التطهير به ٩٢٪، و حي وسط ٩٤٪، و حي العجمي ٨٠٪، وعن حي غرب فقد بلغت نسبة التطهير ١٠٠٪، وحي الجمرك ١٠٠٪، أما حي العامرية فقد بلغت نسبة التطهير ٨٨٪.

وأكد أن جميع المناطق التي بلغت نسبة التطهير بها ١٠٠٪يتم إعادة تطهيرها مرة أخرى، كما استعرض مسئولي الشركة أعمال تطهير المصبات حيث تم تنفيذ ٦مصبات مطر على المصرف بطريق رابعة الناصرية.

وأوضح "نافع" موقف المشروعات التي يتم تنفيذها في المناطق الساخنة، فقد أشار رئيس شركة الصرف الصحي إنه من المقرر الإنتهاء من أعمال الصرف الصحي في المشروع الذي يتم تنفيذه بمحيط كلية الفنون الجميلة في ٢٢اكتوبر الجاري، كما أنه من المقرر الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي بمشروع إحلال و تجديد صرف بالكيلو ٢١ في ٢٠ديسمبر القادم.

أما عن أعمال تحويل الصرف أسفل كوبري ٥٤ لتعارض الصرف القديم مع الكوبري فأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء منه في ١نوفمبر القادم، وجاري العمل على مشروع إحلال وتجديد منطقة النزهة ( الحضرة الجديدة)، وعن الهبوط بشارع عبد المنعم بمنطقة الجمرك فمن المقرر الانتهاء منه في ١٥ أكتوبر القادم.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء شنايش تصريف الأمطار بشارع مستشفى أبو قير بمنتزه ثان، كما تم الانتهاء من إحلال و تجديد فرعتين ومطبقين بشارع ظيفل بقناة السويس بجوار السفارة الصينية، أما عن مشكلة تراكم المياه بشارع ٢١٨ التنقية الغربية نتيجة كسر ماسورة مياه فقد تم سحب المياه وتم تطهير الشنايش وجاري إصلاح ماسورة المياه المكسورة.

أما عن أعمال تطهير منطقة أم زغيو فمن المقرر الانتهاء منه في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، فقد تم تطهير ٤٤ مطبقا بالمحطة الثانية، و١٧مطبقا من المحطة الثالثة، و١٤مطبقا بمحطة ونيس، و١٦مطبقا من محطة البيئة، كما يتم حاليا أعمال تطهير ٥ مواسير أسفل الطريق الدولي ومن المقرر الانتهاء منها في أول أسبوع من نوفمبر.

وعن مشروع كوبري الثروة السمكية أشار إلى أنه قد تم البدء في أعمال الحفر وتوصيل وتركيب المواسير للثروة السمكية لعمل خط انحدار ومن المقرر له الانتهاء في الأسبوع الأول من نوفمبر.
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